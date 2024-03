Révélation du DG de la Sapco : « Amadou Ba n’est plus candidat de BBY… »

Le DG de la Sapco, Souley­mane Ndiaye, devait remuer la langue sept fois avant de parler. Interpellé sur la situation politique du pays par le journaliste de SEN TV, Fabrice Nguema, le leader du parti Synergie pour un Développement Durable (S2D/Yoonou naatangué) est complètement passé à côté. Si le Président Macky Sall suit son raisonnement, il risque encore de se créer davantage de problèmes.

Selon lui, c’est tout le processus électoral qui doit rependre. Car, la décision prise par le Conseil constitutionnel annulant le décret du président de la République portant abrogation du décret convoquant le corps électoral ne concerne que l’élection présidentielle du 25 février 2024. Regardez Souleymane Ndiaye de Benno qui se perd dans ses élucubrations.

« Il n’y a pas eu d’élection, le processus doit recommencer et on doit organiser une élection inclusive, libre et transparente où tous les acteurs peuvent y participer », dit-il avec assurance. L’invité de « toute la vérité » sur Sen Tv est catégorique. Tous les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel «ne sont plus légitimes ». Il met même le candidat de sa coalition BBY, Amadou Ba dans le lot. Mais Souleymane Ndiaye a tout faux.

Dans sa décision rendue jeudi 15 février, le conseil constitutionnel a annulé le décret du président de la République portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Les 7 « Sages » ont aussi demandé aux autorités compétentes de trouver une date avant la fin du présent mandat présidentiel. Ce, en conservant la liste des leaders dont les candidatures ont été validées. Mieux, cette liste a été réajustée après que Rose Wardini ait retiré sa candidature. Ce qui prouve que Souleymane Ndiaye a tout faux sur son raisonnement.

Et si le Président Macky Sall continue d’écouter ces genres de leaders, il n’est pas prêt à avoir une solution face à la crise actuelle. Rien ni personne ne devrait mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. La balle est entre les mains des sept (7) sages et leur décision ne sont susceptibles d’aucun recours. C’est ça la seule vérité !