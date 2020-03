Revue de presse de la RTS du 04 mars 2020 avec…Mariama Dramé

Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, en l’absence de Sarah Louyah, c’est la talentueuse Mariama Dramé qui commence la revue de presse de ce mercredi 04 mars 2020 par le satisfecit décerné à la DER par le président de la République et le second cas de coronavirus au Sénégal détecté sur un autre français. Il y a aussi le taux usuraires des banques et surtout de la BCEAO et le rapport d’activités de l’OFNAC qui épingle Aliou Sall et Pétrotim, Socé Diop Dionne qui font l’actu…