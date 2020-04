Revue de presse de la RTS du 06 avril 2020 avec…Sarah Louyah

Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, c’est Sarah Louyah de retour sur le plateau qui commence la revue de presse de ce lundi 06 avril 2020 par la célébration sobre de la fête d’indépendance du Sénégal à cause de la pandémie du Coronavirus et la prorogation de l’Etat d’urgence pour 3 mois. Il y a la prise en charge des factures d’eau et d’électricité par l’etat, la psychose des cas communautaires du coronavirus et l’indignation et la colère à propos des vaccins-tests qui font aussi l’actu.