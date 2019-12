Revue de presse…La crise de l’eau et de l’électricité à la UNE

La presse du lundi aborde divers sujets se rapportant à l’eau, l’électricité, l’émigration clandestine, l’orientation des bacheliers, etc.

’’Le début de ce second mandat est assez remuant pour le président Macky Sall. (…) le locataire du Palais fait face à des dossiers brûlants liés à la gestion du secteur de l’eau, la hausse du prix de l’électricité (…). Dans la même lancée, il lui faudra trouver la bonne astuce pour sortir près de 1800 000 Sénégalais menacés par la famine sans oublier la levée de boucliers notée ces derniers jours pour soutenir le Dr Babacar Diop et Cie emprisonnés suite à leur manifestation devant les grilles du Palais’’, écrit La Tribune qui affiche à sa Une ‘’cocktail explosif’’.

Le quotidien L’As rapporte également que les enseignants du supérieur seront en grève ce lundi pour demander la libération du Dr Babacar Diop, arrêtés en compagnie de 9 personnes dont l’activiste Guy Marius Sagna, lors d’une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité.

Dans Sud Quotidien, Alioune Tine, fondateur du think-thank Africajom center, sonne l’alerte au sujet de la hausse des prix de l’électricité, la pénurie d’eau, l’affaire de faux billets, la mort de migrants sénégalais, l’insécurité alimentaire, etc.

Source A donne des éclairages au sujet de l’attribution du contrat d’affermage d’eau à la société Suez au détriment de la SDE et affiche à sa Une ‘’Ce qui fait flasher l’Etat’’. Entre autres, le journal rapporte que Suez s’est engagé à réaliser 60 KM de conduite par an là où, sur 214 KM de renouvellement des canalisations, seuls 106 KM ont été réalisés par la SDE.

La nouvelle société promet 30 000 compteurs par an alors que sur un objectif de 92 000 compteurs, seuls 71 511 ont été réalisés par la SDE, selon le journal.

Au sujet de l’émigration clandestine, Enquête fait état d’un ‘’dialogue de sourds à l’hémicycle’’. La mort de 15 jeunes Sénégalais en partance irrégulière pour les côtes espagnoles a occupé les débats, dimanche à l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen du budget 2020 du ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, souligne le journal.

Là où une député de la majorité pointe du doigt ‘’la responsabilité du cercle familial’’, Mamadou Lamine Diallo élu de Tekki (opposition) dénonce : ‘’Macky Sall ne peut pas régler l’émigration et l’emploi des jeunes. Il écoute le FMI et la Banque mondiale’’, rapporte Enquête.

L’Observateur évoque le retour des 14 rescapés de cette tragédie et écrit : ‘’La mort, ils l’ont frôlée de peu. Ils l’ont côtoyée et ont vaillamment lutté contre, à mains nus et au milieu des vagues’’’. Selon le journal, 4 victimes sont de la commune de Kaolack.

Le Quotidien s’intéresse à l’enseignement supérieur et indique que l’Etat est ‘’loin du compte’’ en ce qui concerne l’orientation des nouveaux bacheliers. ‘’Cette année, sur 54 000 demandes d’orientation, l’Etat a déjà orienté 49 mille bacheliers dans les universités publiques. L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur lors du vote du budget de son département à l’Assemblée nationale’’, souligne le journal, notant que plus de 4000 bacheliers sont dans l’attente d’une orientation.

Le quotidien Waa Grand-Place revient sur ‘’32 ans de souffrance des 1243 policiers radiés’’ et titre : ‘’Un bataillon avec 39 malades mentaux et plus de 115 décès’’. Selon le journal, le ministre de l’Intérieur a annoncé lors de son passage à l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son département, que le dossier est entre les mains de l’agent judicaire de l’Etat.

‘’Un brin d’espoir pour les policiers radiés en vie qui souhaitent que cette fois soit la bonne pour le règlement définitif de leur calvaire’’, écrit la publication.

En politique, Vox Populi note que la ‘’guerre souterraine’’ entre Idrissa Seck et Ousmane Sonko ‘’se poursuit’’. ‘’Après la présidentielle et la mise en place de nouvelles coalitions, (c’est le) coude-à-coude jusqu’à l’Assemblée nationale. Une question de survie, il faudra bien être visible et audible’’, écrit le journal.