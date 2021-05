Revue de presse…Le découpage de Dakar toujours à la UNE

Plusieurs quotidiens du samedi 08 mai 2021 font état de remous suscités par le nouveau redécoupage administratif de Dakar annoncé par les autorités, un sujet parmi les plus en exergue dans la presse du week-end.

’’Découpage de Dakar, Yeumbeul et Malika entrent en rébellion’’, affiche L’Observateur, un de quotidiens ayant traité de cette question dont la sensibilité tient au fait que certains trouvent qu’elle ne manque pas de dessous politiques inavoués.

’’A peine rendu public, le nouveau redécoupage de Dakar qui érige la désormais ex-commune de Keur Massar en département suscite une vague de protestations dans les communes de Yeumbeul-sud, Yeumbeul-nord et Malika où les populations ont dénoncé les incohérences », écrit L’Observateur.

Le journal ajoute que cette modification de la carte administrative de la région de Dakar est attendu pour désengorger « l’arrondissement de Bambilor qui couvre la plus large superficie de la région et résoudrait la lancinante équation des limites entre les communes de Yenne et Diamniadio.

Il reste que ce projet suscite des remous. Bambilor, par exemple, « s’enflamme’’ à l’annonce de ce redécoupage, avec des populations « en rouge pour manifester leur colère », des ’’pneus brûlés’’, des ’’cailloux jetés, des brassards rouges abordés’’.

’’Des pneus brûlés, des véhicules en file indienne noyés dans la fumée, la route nationale numéro 6, fermée des heures durant. Bambilor est descendu dans la rue pour protester contre le découpage administratif’’, rapporte Walfquotidien.

Le journal Le Quotidien rapporte que le conseil municipal de Bambilor, réuni en session d’urgence a voté contre ce projet de redécoupage de Dakar, sous la houlette de son maire Ngagne Diop, ’’convaincu que l’ambition du ministre Oumar Guèye est de renforcer sa commune Sangalkam (…)’’.

Or, la commune dont le des Collectivités territoriales est le maire, ’’devrait logiquement être rattachée à Bambilor et non l’inverse’’, ajoute Le Quotidien citant Ngagne Diop.

L’As signale que la conséquence de ce nouveau redécoupage administratif de Dakar c’est que la carte électorale se trouve de facto ’’remaniée’’, avec ’’des milliers de cartes d’électeur à rééditer’’.

’’La décision du gouvernement d’ériger la commune de Keur Massar en département et de corriger certaines incohérences territoriales à Rufisque (Sangalkam, Bambilor et Diamniadio) ne sera pas sans conséquences sur le processus électoral’’, avance le journal.

Il ajoute que ’’la carte électorale sera fortement remaniée dans les circonscriptions concernées avec des milliers de cartes d’électeur à rééditer et à distribuer’’.

Walfquotidien va plus loin, qui considère que le découpage administratif constitue ’’l’arme fatale’’ du président Macky Sall dont une photo illustre la une de ce journal.

Selon ce journal, « la concrétisation » de la promesse du président Sall de faire de la commune de Keur Massar le cinquième département de Dakar, induit de facto ’’le report des élections locales dont les protagonistes discutent toujours de la tenue’’.

Divers autres sujets sont au menu des journaux, à l’image de Sud Quotidien qui s’intéresse au sous-emploi et au chômage des jeunes de 25 ou 30 ans, dont la situation de précarité les place ’’sous tutelle parentale’’. ’’La grande déprime !’’, affiche à ce sujet le journal.

Enquête constate que les activistes sénégalais « dérangent et sont dans le collimateur des élus locaux’’, d’où les violences à leur encontre. Le journal évoque le cas des membres de « Frapp-France Dégage » (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine), dont Guy Marius Sagna est le leader.

Ces activistes ont été récemment ’’attaqués à Nianing, Kafountine, Médina Wandifa et Chérif Lô’’, relève le quotidien Enquête selon lequel brimer les activistes est ’’une spécificité bien africaine’’.

Le Soleil tente de rafraîchir la mémoire des cinéphiles sénégalais en revenant sur la vie et l’ouvre du défunt cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty décédé en 1998. Le journal rend ainsi hommage à un ’’avant-gardiste qui a marqué son époque et son art par son audace dans la maestria’’.

Source APS