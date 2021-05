Cette députée du Burkina demande « un homme pour 8 femmes »

La députée Burkinabè Julie Kongo. Cette élue du peuple estime qu’un homme normal doit prendre beaucoup de femmes.

« C’est le fait de prendre une seule femme qu’on a beaucoup de problèmes dans la société. Un homme normal doit prendre 8 femmes. C’est le manque de maris qui fait que des filles sont dehors entrain de récupérer des hommes mariés », a suggéré l’honorable Julie Kongo, dit Maman Africa.

Cette déclaration de la députée Julie Kongo a provoqué une série de commentaires sur la toile. Si pour certains cette sortie de la députée est la bienvenue, d’autres s’y opposent carrément.

« Bien dit l’honorable, donc proposez un projet de loi obligeant tous les hommes d’en prendre au moins trois épouses, et à un coût standard national de 50 milles par épouse. Là le problème lié à l’abondance des filles et des femmes non mariées serait réglé », a écrit un internaute.

Très acerbe envers la députée, un autre internaute lui fait savoir que c’est parce qu’elle n’est plus jeune qu’elle a le courage d’avancer une telle idée.

« C’est parce que tu es devenue vieille que tu parles comme ça sinon quand tes seins étaient à MIDI 30 là est-ce que tu as parlé de ça ? Parce que tu savais que c’était risqué pour ton mari », a-t-il soutenu.

Ce sujet fait l’objet de débat depuis des années. Est-ce la raison de prendre beaucoup de femmes? La conception judéo-chrétienne soutient depuis fort longtemps que tout le monde n’est pas fait pour le mariage. Chacun a une mission sur terre.