La France expulse la polygamie et exporte l’homosexualité au…Sénégal

C’est la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté de France, Mme Marlène Schiappa qui a fait l’annonce. Tous les étrangers polygames vivant en France vont faire l’objet d’une expulsion. Les étrangers polygames qui vivent en France devront donc préparer leurs valises. C’est sur le plateau de BFMTV que la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté de France, Mme Marlène Schiappa a fait cette déclaration.

La France ne veut plus abriter sur son territoire d’étrangers en situation de polygamie. Elle refuse la polygamie qui pour elle, est contraire à ses valeurs. Et, c’est pourtant cette même France qui cherche à imposer à des pays comme le Sénégal, des pratiques qui sont contraires à nos valeurs. Elle menace d’expulser de son territoire tout étranger polygame, mais veut que les droits des homosexuels et des lesbiennes soient reconnus sous nos cieux.

Elle exige de nous que des pratiques contraires à nos valeurs soient tolérées, alors qu’elle pourchasse chez elle, les polygames. Ce sont les Français, les Occidentaux en général qui viennent dans nos pays financer des associations qui font la promotion des homosexuels et des lesbiennes. Elles les aident, les soutiennent, méprisant ainsi nos lois et nos mœurs. Ce sont des ONG connues de tous et qui agissent au vu et au su de tout le monde.

En tout cas, voilà qui doit servir de leçons à nos dirigeants qui doivent se montrer fermes vis-à-vis des Occidentaux incapables de se montrer tolérants par rapport à d’autres cultures, mais qui nous mettent la pression pour nous imposer à accepter des pratiques contraires à nos morales.

Voici donc aujourd’hui la France qui refuse la polygamie à l’intérieur de ses frontières, tout comme nous aussi refusons l’homosexualité et le lesbianisme chez nous.

