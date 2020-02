Homosexualité: D’OBAMA à TRUDEAU, les positions courageuses et univoques de Macky SALL face aux occidentaux

Le complexe face aux occidentaux est un faux alibi brandi par des activités sans culture pour rallier à leur cause le peuple, et les positions de SEM Macky SALL sur la redoutable question de l’homosexualité en sont les preuves récurrentes et tangibles. Face a OBAMA ,le Jeudi 27 Juin 2013, le Président de la République a été intraitable sur la question. Ferme et responsable, SEM Macky SALL a mis les points sur les << i >> et remis le leader de la première puissance économique mondiale à sa place, comme on dit, défendant comme le défunt Jacques Chirac , l’exception culturelle avec toutes les conséquences qui pourraient en découler. Quid de tout cela !

Face au premier ministre canadien, ce Mercredi 12 Février 2019, Justin TRUDEAU, tous les sénégalais ont apprécié la posture de leur président détaché de tout complexe , une position univoque qui à réduit à néant l’offensive de cette société canadienne qui promeut l’homosexualité et qui voudrait que la notre fasse de même.

Aux intellectuels et autres activistes de NIO LANK et mouvements citoyens , le moment est venu de se convaincre de leur mauvaise posture et de savoir que SEM Macky SALL est intraitable sur toutes les questions qui touchent les intérêts du Sénégal et dans tous les domaines de la coopération.

Le Président Macky Sall est leur allié sur ce combat et ils doivent s’en convaincre.

Toutefois , le concert d’approbation qui devait suivre cette posture du Président Macky SALL, ne me semble pas à la hauteur de l’acte hautement religieux, spirituel et culturel posé par le chef de l’État. Au-delà de la satisfaction, tous les musulmans , tous les croyants, toutes les organisations musulmanes et autres associations qui luttent contre l’homosexualité, toutes les sénégalaises et sénégalais devaient << marcher >> pour féliciter le président Macky Sall et soutenir la position du Sénégal. Et si la position du président était seulement nuancée, on aurait crié et même marché alors qu’ elle est encore très claire et précise, très forte, très courageuse , très révolutionnaire, on doit l’apprécier à sa juste valeur , crier et marcher pour la défendre face aux occidentaux. Elle est plus importante que la question de l’électricité qui agite la vie sociale..

En tout état de cause, l’APR de Grand Yoff félicite très chaleureusement SEM Macky SALL pour cette position sur l’homosexualité encore renouvelée face au premier ministre canadien et appelle la UMMA du Sénégal et tous ceux qui sont contre l’homosexualité, à faire de sorte, afin que partout dans le monde, résonne encore une fois la position du Sénégal.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr grand Yoff