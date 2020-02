Révélation de Pep Guardiola : « Si on ne gagne pas…je serai viré »

L’entraineur Pep Guardiola s’est exprimé sur le duel à venir face au Real Madrid en Ligue des Champions, et les éventuelles conséquences d’une défaite. Largement distancé par Liverpool en Premier League, les Citizens n’ont désormais plus que la Ligue des Champions pour sauver leur saison. Guardiola le sait, et estime que son poste est même en jeu.

Au micro de SkySports, le technicien espagnol a ainsi déclaré : « Si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendra me dire : « Ce n’est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions » et ils me vireront. Et je leur dirai : ‘ »D’accord, merci, ce fut un plaisir ». »

« Je ne me suis jamais considéré comme le meilleur », poursuit-il. « Ni quand j’ai remporté six titres consécutifs et le triplé avec le Barça. J’ai gagné car j’avais des joueurs extraordinaires, mais il y a des entraîneurs fantastiques qui n’ont pas ces joueurs et qui n’entraînent pas dans les grands clubs. Je suis un bon entraîneur, mais pas le meilleur. Donnez-moi une équipe qui n’est pas Manchester City et je ne gagnerai pas. »