Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, c’est Sarah Louyah sur le plateau qui commence la revue de presse de ce lundi 16 novembre 2020 par les retrouvailles Macky-Idy racontées par ce dernier. Il y a la victoire et la qualification des Lions à la CAN 2022 au Cameroun et l’appel du Khalife Général des Mourides aux candidats de l’émigration clandestines et le décès de l’ancien lutteur Balla Gaye 1 qui font aussi l’actu…