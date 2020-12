Rihanna en couple avec ce beau mec…regardez (photo)

Rihanna aurait trouvé l’amour dans les bras d’A$AP Rocky. D’après plusieurs médias américains, les deux artistes seraient en couple depuis janvier 2020.

Samedi la star aurait été aperçue dans un restaurant de New York avec un groupe d’amis. Selon Page Six, elle était avec A$AP Rocky et semblaient passer du bon temps, rapporte le magazine.

Dans une interview accordée magazine Vogue, les deux artistes sont apparus très complices et très proches: « Mon type de peau est aussi compliqué que sont les mecs. Tu n’es pas prêt pour ça parce que tu essaies toujours de dire que les femmes sont compliquées », a-t-elle dit à A$AP Rocky.