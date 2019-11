Rendu dans le sud-est de l’Afrique pour constater par lui-même les résultats de l’initiative que sa fondation « Roger Federer » mène en matière d’éducation de la petite enfance, l’ancien numéro un mondial et vainqueur de 17 titres du Grand Chelem, a fait un don de 12 millions d’euros, à un projet de renforcement de l’éducation au Malawi.

Selo EchoBuzz221, l’argent donné sera investi dans la construction d’écoles en Afrique (un nombre estimé à 81 écoles) et dans l’entretien des écoles existantes, rapporte le média Clarín. Il convient de noter que le montant du don est l’équivalent des prix qu’il a gagnés dans ses 19 participations à Wimbledon, où il a remporté sept titres et a été finaliste à trois autres occasions, selon le portail Tennis World.

Toujours selon les mêmes sources, Roger Federer a commencé à travailler sur ce projet il y a plus de 10 ans en coopérant avec le Crédit Suisse et « Action Aid Malawi » pour atteindre plus de 30.000 enfants et les aider à obtenir une éducation et à améliorer leurs perspectives de vie.

La fondation de Roger se concentre ainsi sur l’accès à une éducation de qualité, pour les jeunes enfants, car c’est la base de tout apprentissage. Dans les pays à faible revenu, plus de 80 % des enfants n’ont pas accès à l’éducation en maternelle. Par conséquent, sa mission est d’aider les enfants à prendre le meilleur départ possible dans leur parcours éducatif tout au long de leur vie en établissant et en développant de façon durable les services d’éducation maternelle existants.

« Sa fondation soutient des projets éducatifs situés dans la région de l’Afrique australe ainsi qu’en Suisse. Les programmes sur le continent africain se concentrent sur l’amélioration de la qualité de l’éducation préscolaire et de l’éducation de base, tandis qu’en Suisse, ils se concentrent sur la promotion des activités extrascolaires pour les enfants touchés par la pauvreté », a déclaré la Fondation Roger Federer.