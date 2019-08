Ronaldo-Messi: L’incroyable échange des deux meilleurs rivaux…

Récemment interrogé par la télévision portugaise sur sa rivalité avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n’avait pas manqué de souligner l’importance de l’Argentin dans sa carrière, convaincu qu’il en était de même pour le joueur du Barça. « Je n’ai aucun doute sur le fait que Messi fasse de moi un meilleur joueur et vice-versa, avait-il ainsi affirmé. Quand je remporte des trophées ça doit le piquer et c’est pareil pour moi quand il gagne. » Assurant avoir « une excellente relation » avec son rival de 15 ans, le Portugais avait ajouté qu’il se verrait bien dîner avec lui dans le futur.

Une possibilité de nouveau évoquée alors que les deux hommes étaient présents côte à côte à Monaco pour la remise du titre de meilleur joueur décerné par l’UEFA à l’occasion du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Après avoir été vus converser à plusieurs reprises durant la cérémonie, les deux quintuples Ballon d’or ont en effet eu des mots doux l’un pour l’autre au micro de la présentatrice de la soirée.

Cristiano Ronaldo de dire ceci à son « rival »: « Nous avons partagé la scène pendant 15 ans, moi et lui. Je ne sais pas si cela s’est déjà passé dans le football, les deux mêmes gars, la même scène, tout le temps. Ce n’est pas facile », a ainsi lancé CR7, ajoutant: « Nous avons de bonnes relations. Nous n’avons pas encore dîné ensemble, mais j’espère que nous le ferons dans le futur. »

De quoi faire rire l’Argentin qui n’avait pas été en reste avec le joueur de la Juventus. « Oui, c’est vrai qu’il est souvent là (rires). C’est une rivalité plutôt saine, on a l’habitude d’être en compétition. On est dans des équipes différentes, et c’est vrai qu’on s’affrontait souvent quand il était au Real Madrid », a lancé Messi à l’endroit du Portugais. Des rendez-vous que semblent regretter le n°7 de la Vieille Dame. « Bien sûr, jouer en Espagne me manque », a-t-il ajouté.

