RTS : Les syndicalistes dénoncent l’usage récurrent des véhicules de service

Racine Talla : l’usage récurent des véhicules de service à des fins privées

Il y a quelques jours, Le Parc automobile de la RTS a été encore une fois dégarni par le Directeur Administratif et Financier, Guilé Niang TOURÉ pour une campagne agricole à Lagane et Khelcom. Comme à l’accoutumée, plus de six voitures ont été mobilisées, avec chauffeurs et carburant au moment où des agents de la RTS avaient du mal à se déplacer.

Si Racine Talla est le commanditaire de ces opérations récurrentes, le responsable désigné par la direction Générale n’est personne d’autre que l’actuel Président honni des cadres de la RTS en l’occurrence Guilé Niang TOURÉ.

La plus part de ces véhicules de service ont été illégalement et frauduleusement conduits par des personnes étrangères.

De tels actes sont des faits récurrents dans l’entreprise depuis l’avènement de Racine TALLA à la tête de la RTS.

Pire, un véhicule tombé en panne dans cette opération, pourrait encore violemment secouer les caisses de la RTS pour sa réparation

La situation est si grave au point que les agents dans leur ensemble n’en finissent pas de rouspéter pour que cesse enfin cette manière calamiteuse, gabegique et cavalière de manager la RTS sans que la plus haute autorité du pays ne trouve à redire.

L’Intersyndicale fidèle à ses principes et ses convictions, appelle à la mobilisation de tous pour mettre fin à de telles forfaitures.

Pour rappel, une plainte contre Racine TALLA a été déposée à l’OFNAC.

Au moment où un agent a été agressé au retour d’une production, faute de logistique, l’utilisation de ces véhicules à des fins privées remet au goût du jour, la bataille pour une RTS mieux gérée, dans la transparence et le mérite.