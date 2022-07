Urgent-rumeurs de démission « On peut changer de Pape…» déclare François 1er

Le Pape François a lui-même évoqué la possibilité pour lui de se mettre à l’écart pour laisser la place à un nouveau Souverain Pontife, en pleine rumeurs sur sa démission. François est vraiment diminué par de vives douleurs au genou le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant.

Dans l’avion qui le ramène en Italie du Canada, le Pape a confié qu’il ne pourrait « plus voyager » au même rythme qu’auparavant, évoquant également la possibilité de se « mettre de côté ». « Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu’auparavant. Je crois qu’à mon âge, et avec ces limites, je dois économiser un peu mes forces pour pouvoir servir l’Église, ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Le Pape François avait annuler deux voyages en Afrique, en RDC et au Soudan notamment pour raison de santé. Cependant, il a effectué son voyage prévu au Canada. Pour le Pape, l’heure a peut-être sonné de passer la main. Il évoque cela sans grande crainte et ouvertement désormais. Aux journalistes qui l’interrogent sur les rumeurs de sa démission, il déclare encore:

« En toute honnêteté, ce n’est pas une catastrophe. On peut changer de pape. Ce n’est pas un problème. Mais je crois que je dois me limiter un peu, avec ces efforts ». Le Pape François prépare-t-il clairement les esprits des fidèles catholiques à son éventuel départ ? Tout y est et dans ses déclarations et dans ses déplacements. Il avait prié dans...Lire la suite ici