Sa banque lui verse 1 million d’euros par erreur, il finit en prison

Voici une histoire incroyable. En Russie, un homme s’est retrouvé avec un peu plus d’un million d’euros sur son compte en banque. Une erreur dont il a profité et qui lui a coûté très cher.

Qui n’a jamais rêvé de se réveiller un matin et de gagner le jackpot ? On peut dire que c’est un peu ce qui est arrivé à Roman Yurkov originaire de la ville de Tula en Russie. Un beau jour, celui-ci a vu que son compte en banque affichait un montant plus qu’inhabituel. Une erreur qui lui a joué des tours.

Une vraie fortune

En juin 2020, Roman Yurkov s’est connecté à son compte bancaire depuis son application comme il le faisait régulièrement. Mais ce jour-là, lorsqu’il a jeté un coup d’œil à son solde, il a bien failli tomber à la renverse. Ce dernier affichait 95,2 millions de roubles, soit 1,1 millions d’euros. Rien que ça ! Comme vous vous en doutez, le Russe n’a pas fait fortune du jour au lendemain. Si cette somme est arrivée là, c’est suite à une erreur de sa banque.

Alors que la plupart d’entre nous auraient préféré contacter l’établissement pour signaler le problème afin que l’on ne puisse pas nous reprocher quoi que ce soit, ce n’est pas le cas de Roman Yurkov. Celui-ci a préféré mener la belle vie avec le jackpot qu’il venait d’empocher.

Avec ce million d’euros, le Russe a acheté tout ce dont il rêvait. Sur la liste, on compte quatre nouveaux appartements, des voitures dont une BMW et une Mercedes ou encore un iPhone. « J’ai acheté tout ce que je voulais. Enfin, je n’ai juste pas acheté d’avion. », a-t-il déclaré à la police par la suite. Car oui, il a bien été rattrapé par la justice et le tribunal l’a condamné à six ans de prison pour vol il y a quelques jours.

Comment cela est-il arrivé ?

Si vous vous demandez comment tout cet argent lui a été versé, c’est très simple. Ce transfert a été réalisé suite à une mise à jour de l’application de la banque. Mais cette histoire ne s’arrête pas là. En effet, Roman Yurkov a bel et bien failli pouvoir s’en sortir. Pourquoi ? Parce que la banque ne s’est pas aperçu de l’erreur de suite.

La mise à jour a eu lieu en juin 2020 et le transfert d’argent n’a été repéré par l’établissement qu’au mois de novembre suivant lors d’un bilan trimestriel. À ce moment-là, le compte de Roman Yurkov ne contenait déjà plus que 456 000 euros avant de finalement être bloqué en décembre.

Même s’il a été condamné, Roman Yurkov continue de crier son innocence. D’après lui, il aurait été en contact avec la banque depuis le début.

Il n’est pas le premier

Notons que ce n’est pas la première fois qu’une banque verse une somme astronomique par erreur sur le compte de l’un de ses clients. Cela est aussi arrivé à une Américaine, Julia Yonkowski, qui a découvert un milliard de dollars sur le sien. Inutile de dire qu’elle s’est…Lire la suite ici