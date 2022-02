Diaraf Sow (à gauche) leader du Parti ADAE/J et le président Macky Sall (à droite)

Russie-Ukraine : Diaraf Sow conseille la neutralité à Macky et à l’UA

L’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene (ADAE/J) suit de très près la situation préoccupante et inquiétante qui prévaut en Europe de l’Est, entre la Russie et l’Ukraine.

Le parti ADAE/J, soucieux des contre-coups désastreux pour la planète entière qui pourraient découler d’une éventuelle troisième guerre mondiale, dans un monde déjà assez dévasté par la pandémie du COVID 19, fait appel aux parties belligérantes à un cessez-le-feu entre la Russie et L’Ukraine, pour un retour au calme afin de privilégier le dialogue et la concertation pour un monde de paix et de stabilité.

Parallèlement, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, conseille aux Etats africains d’utiliser un langage très diplomatique lorsqu’il s’agit de parler de cette affaire. La meilleure option étant de garder la neutralité et de ne pas prendre position dans cette guerre russo-Ukrainienne.

De même, le parti ADAE/J exhorte les États africains à éviter la répétition de l’histoire car, ce qui c’était passé en 14_18 et en 39_45 ne doit plus se reproduire en ce qui concerne notre continent: l’Afrique ne doit plus se laisser engager dans une guerre qui n’est pas la nôtre.

Le seul combat contre la faim, la soif, les maladies, le sous-développement, les coups d’État et le chômage récurrent nous suffit amplement comme défis à relever.

Ainsi, le parti ADAE/J encourage les États africains à continuer d’œuvrer pour le développement de notre continent, de construire des infrastructures modernes, de consolider les fondements de la République et de la démocratie, et de persévérer dans la lutte contre la mal gouvernance et la corruption ;

C’est pourquoi, le parti ADAE/J demande à tous les États africains, à la CEDEAO, à L’UNION AFRICAINE, de faire un appel à la paix, au dialogue, au retour au calme, à la concertation mais d’éviter d’être embarqués dans une guerre dont nous n’avons pas les moyens de mener surtout contre des super puissances nucléaires et économiques comme la Russie qui n’ont aucun problème direct avec un seul État de notre continent.

Paix aux âmes des tirailleurs sénégalais, tombés sous les balles traîtresses de frères de combats à l’aube de Thiaroye 44.

Que la terre leur soit légère

Me Diaraf SOW Président National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente Joowléene (ADAE/J)