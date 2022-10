Sa femme le traite d’illettré et le quitte…Il retourne à l’école à 38 ans

Largué par sa femme pour être un illettré, il retourne à l’école primaire à 38 ans…

Un homme âgé de 38 ans nommé John du Rwanda a inspiré les personnes en ligne après être retourné à l’école primaire.

John avait une belle femme et deux enfants, mais au fil du temps, sa femme l’a largué et a suivi un autre homme. Elle l’a traité de perdant et d’illettré. Cela a motivé John qui a immédiatement décidé de retourner à l’école et de poursuivre son objectif de devenir un grand homme. L’ homme a révélé dans une vidéo avec Afrimax que ses parents n’avaient pas les moyens de payer ses études pendant son enfance.

Ainsi, il a dû oublier l’école et se concentrer sur d’autres « petits boulots » qui pourraient rapporter des revenus à la famille. Suite au scandale d’infidélité de sa femme, John est retourné à l’école et lors de son premier jour d’école, les élèves pensaient qu’il était leur enseignant. Bien qu’on se moque de sa décision de retourner à l’école, John est optimiste qu’il finirait ses études à 50 ans et deviendrait un très grand homme…Lire la suite ici