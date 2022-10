Les 3 cancers de Macky qui vont le « tuer » : Marème, Khalifone et…Racine Talla

Macky Sall est un créateur, un bâtisseur, un homme soucieux des basses classes. Il a créé pour les Sénégalais, une nouvelle ville qui prend forme. Il transforme Dakar et les grandes villes avec ses grands travaux. Et il prend soin des Sénégalais en extrême pauvreté avec ses bourses de sécurité familiale qui ont séduit plusieurs pays voisins…

Mais ce grand Président est rongé de l’intérieur par trois plaies cancéreuses qui risque de l’envoyer ad patres avant même la fin de son règne. Il s’agit de sa belle-famille qui fait pression sur lui pour qu’il fasse un 3ème mandat, de son nouvel ami Kaliphone qui vient de violenter une fille vierge et son Dg de la RTS qui prend la télé publique pour sa propriété privée…

Macky Sall n’a pas de chance. Ce beau travailleur et grand bâtisseur trainent des boulets au pied. Et ce sont ces lourdes charges qui risquent de le détruire. Au premier rang de ses ennemis de l’intérieur se trouve sa belle-famille qui le pousse inexorablement vers un troisième. Les Faye (sa belle-famille) veulent perpétuer la dynastie Faye-Sall en poussant le président Macky à se présenter pour un troisième mandat consécutif, ce qui est illégal selon l’article 27 de la constitution (ci-dessous).

La seconde plaie cancéreuse de macky Sall est le DG de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Figurez-vous que cet homme fait de plus en plus détester celui qui l’a nommé à ce poste par ces incartades et les humiliations qu’il fait subir aux journalistes de la maison. Les journalistes sont à ces ordres et sont obligés de jouer aux griots pour plaire au DG-Roi.

« Une journaliste a osé souhaiter dans le JT de la RTS du jeudi 29 septembre 2022, un bon anniversaire à son boss Racine Talla. (Voici la vidéo ci-dessous). Il faut que le ministère en charge de la Communication rappelle à l’ordre cet énergumène de DG qui a complètement perdu la tête » selon nos confrères du témoin. Racine Talla fait du zèle auprès du Président de la République Macky Sall. Il est prêt à vendre son âme au diable, alors qu’on l’a vu une fois trahir le Président Macky Sall.

Ce pays est épuisant 😩😂😂 pic.twitter.com/qpkI1mbX5y — Ndéye Arame Touré (@NdyeAramToure) September 29, 2022

Ancien militant de And-Jëf, Racine Talla avait tourné le dos à ce parti pour rejoindre le Parti démocratique sénégalais (PDS), à l’époque au pouvoir avec comme Macky Sall, numéro 2 de ce parti et Premier ministre. Il avait fait acte d’allégeance à Macky Sall qui l’avait même fait nommer à la tête de la Direction de l’éducation et de l’information pour la santé. Dès que Macky Sall avait perdu tous ses privilèges au PDS et au sein de l’Etat, il n’avait hésité une seule fois à lui tourner le dos, et à rejoindre avec arme et bagages la Génération du concret de Karim Meïssa Wade qui combattait à l’époque l’actuel Président de la République.

C’est parce qu’il avait été défénestré comme un malpropre de la Direction de l’éducation et de l’information pour la santé qu’il était retourné honteusement à nouveau auprès de Macky Sall que tout le monde pressentait à l’époque comme étant le futur Président de la République du Sénégal. Une fois, Macky Sall au pouvoir, c’est toutes sortes de lobbyings qu’il avait exercées rien que pour prendre le poste de Directeur général de la RTS à la tête de Babacar Diagne.

Un individu de la trempe de Racine Talla ne peut que nuire au Président de la République Macky Sall. Il fait tout pour dissimuler tout son passé marqué par plein d’opportunisme. Mais, les Sénégalais sont loin d’être dupes. Avec des individus tel Racine Talla, ils tournent le dos au régime du Président Macky Sall, chez qui ils découvrent des individus n’ayant aucune valeur. Pas étonnant, si le pouvoir actuel voit son électorat se rétrécir de plus en plus au sortir des dernières élections locales et législatives.

Comme encore pour marquer à quel point le désamour est en train de se créer entre le Président Macky Sall et le peuple sénégalais, voilà que Kaliphone, l’un des plus grands insulteurs de la République sur les réseaux sociaux, qui a trainé dans toutes les boues Macky Sall et sa famille dans un passé récent au point d’indigner toute l’opinion, mais qui avait rallié le camp présidentiel par la suite, se trouve mêlé dans une sale affaire de viol et de coups et blessures et volontaires. C’est lui la troisième vilaine plaie de Macky Sall…

Contre toute attente, malgré toutes les attaques dont il a fait l’objet de cet insulteur de première catégorie sur la toile, le Président de la République Macky Sall et son épouse Marième Faye avaient décidé de tout lui pardonner. Le Chef de l’Etat lui avait même accordé une interview. Et Kaliphone qui est rentré au Sénégal et qui croit bénéficier de tout du régime crée des scandales autour de sa personne.

Dans toutes ces différentes affaires, c’est l’opposition qui va encore en bénéficier pour tirer à boulets rouges sur le régime du Président Macky Sall. Le désamour se creuse de plus en plus entre le pouvoir et le peuple, à cause de tous ses cancers qui le gangrènent.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn