Sadhu Amar: l’homme qui a la main levée depuis 45 ans (photos)

C’est l’une des choses les plus étranges sur terre. Un homme, en Inde, a le bras levé depuis 45 ans.

La question que l’on se pose est comment quelqu’un peut-il lever la main pendant plus de 45 ans ? Mais on pense que la plupart des gens sont probablement célèbres pour leur unicité ou la façon dont ils font les choses qui sont différentes des autres.

Sadhu Amar Bharati a levé la main pendant 45 ans et ne l’a jamais descendue. En 1973, en tant qu’homme ordinaire, Sadhu utilisant les deux mains. Mais dans son entourage, les gens disent qu’il a eu une vie assez ordinaire, une femme et trois enfants, tous ensemble en Inde.

Un jour, il décide de se consacrer à la religion. Sadhu a ainsi visité les lieux les plus saints de l’Inde et après quelques années d’errance a pris rendez-vous avec l’histoire des records Guinness. Il a alors levé sa main droite pour toujours et ne l’a pas pas encore descendue. A ce jour, ses mains sont complètement sèches après des décennies comme des os recouverts de peau.

Il tenait aussi quelque chose d’étrangement tordu. Mais cette chose étrange et tordue est son ongle, se tordant durant des décennies. Il est comme ça depuis des décennies et vit à Harmony depuis. Sadhu Amar Bharati est un grand écrivain musical, analyste et organisateur.