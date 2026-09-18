Sadio Mané absent de la première liste de Patrick Vieira : Les explications du sélectionneur

Absent de la première liste de Patrick Vieira, Sadio Mané ne participera pas au prochain rassemblement des Lions. Présenté officiellement ce vendredi à Dakar, le nouveau sélectionneur a expliqué que cette absence était liée à un problème physique, tout en confirmant la présence attendue de l’attaquant lors du prochain rassemblement.

Sadio Mané ne fera pas partie du prochain rassemblement de l’équipe nationale du Sénégal. Interrogé sur cette absence lors de sa présentation officielle, Patrick Vieira a apporté des précisions sur la situation de l’attaquant sénégalais.

« Sadio Mané a un pépin physique, raison de son absence, mais il sera là sur le prochain rassemblement », a déclaré le sélectionneur.

Patrick Vieira a également indiqué avoir échangé avec Sadio Mané par téléphone. L’absence de l’attaquant est donc, selon les explications du technicien, liée à son état physique.

Cette situation intervient après les déclarations de Sadio Mané lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal au Maroc. L’attaquant avait alors annoncé que cette édition constituait sa dernière participation à la compétition.

Pour l’heure, Patrick Vieira confirme toutefois compter sur Sadio Mané pour la suite de son projet avec les Lions. Le sélectionneur prévoit ainsi de retrouver l’attaquant lors du prochain rassemblement.