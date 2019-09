Saer Kébé revient sur la fameuse chambre 11 de Rebeuss….

Ancien détenu de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, Saer Kébé s’est prononcé sur la mort des deux détenus Cheikh Ndiaye et Babacar Ndiaye qui séjournaient à la chambre 11. « C’est une chambre très exiguë où l’on a rassemblé des enfants. Ils ne se couchent pas normalement. La nuit, tous les détenus ont peur au moment de dormir. J’ai fait presque 5 jours durant lesquels je me tenais soit debout soit assis à cause de la vétusté des murs. On voit des morceaux qui nous tombent dessus de partout», a soutenu l’ancien prisonnier sur les ondes de la Rfm.

Pour rappel Saer Kébé a fait 4 ans de détention préventive pour apologie au terrorisme, acte de terrorisme et menace terroriste, suite à un post fait sur compte Facebook, il a été acquitté pour les deux premiers délits et condamné pour le troisième à trois mois assortis du sursis.