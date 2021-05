Saint-Louis : La DSCOS démolie les constructions illégales à Khar Yalla

Il y a 15 jours, les habitants du quartier Khar Yalla de Saint-Louis exprimaient leur inquiétude à l’annonce de la délocalisation du stade Me Babacar Seye dans leur quartier. Et ils avaient raison de s’inquiéter, car les bulldozers de la DSCOS sont entrés en action ce matin pour entamer la démolition des bornages des parcelles illégalement occupés et des fondations de maisons, renseigne Seneweb.

C’est hier matin, précédé de la gendarmerie que la DSCOS (entité de la gendarmerie) est intervenue dans le site de Khar Yalla en rasant tout sur son passage, au grand dam de certains occupants qui n’avaient que leurs yeux pour constater l’étendue du désastre.

Et malheureusement, leur peine ne fait que commencer, car, vu la détermination des autorités, les démolitions ne font que commencer au quartier Khar Yalla où des maisons habitées pourraient être la ciblent des bulldozers dans les jours à venir.