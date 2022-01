Saint-Louis : Mansour Faye veut envoyer Mary Teuw Niane à la retraite

La campagne électorale en vue des prochaines élections locales, prévues le 23 janvier, se poursuit. A Saint-Louis, le candidat à sa propre succession, Mansour Faye, a lancé des piques à son adversaire, Mary Teuw Niane.

C’était lors d’une caravane qu’il a déroulé dans les rues de la première capitale sénégalaise. Du haut de son véhicule, il a promis d’amener Mary Teuw Niane à la retraite forcée au soir du 23 Janvier prochain.

« Je ne me lancerais jamais dans les invectives. Et je ne prononcerais jamais de propos déplacés envers quelqu’un. Mais il y a un « grand » qui est un peu proche de nous, je lui conseille d’aller à la retraite car il avoisine les 70 ans. Et si on avoisine les 70 ans, l’idéal c’est d’aller à la retraite. Maintenant puisqu’il refuse de se retirer, le 23 Janvier nous allons lui préparer ses bagages. Je lui offrirais un tapis de prière et une tondeuse pour qu’il se coiffe les cheveux et en plus je lui donnerais un billet d’avion pour le pèlerinage à la Mecque », a déclaré le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar sur Emedia.