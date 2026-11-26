Un grave accident de la circulation a fait quatre morts et plusieurs blessés ce jeudi matin à Gabar 2, à quelques kilomètres de Saint-Louis, sur l’axe reliant la capitale du Nord à Dakar. Le drame a impliqué un véhicule 4×4 en provenance de Dakar et un taxi qui circulait dans le sens Saint-Louis-Dakar.

Selon les premières informations rapportées par la RFM et reprises par Pressafrik, deux occupants du 4×4, une femme et un enfant, ont perdu la vie dans la collision. Deux autres personnes qui se trouvaient à bord du taxi, dont le chauffeur et un passager, ont éalement succombé à leurs blessures.

Les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter secours aux blessés et procéder à l’évacuation des corps vers une morgue située à proximité.