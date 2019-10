Un éleveur du nom de A.Ba a été arrêté jeudi dernier pour mis en circulation de faux billets de banque à Saint Louis. Le mis en cause s’était présenté à une boutique de la gare routière pour acheté quelques kilogrammes de sucre et a remis une fausse coupure de 10 000 Fcfa au commerçant qui n’était pas dupe et a reconnu le faux billet et a aussitôt avisé les policiers . Ces derniers ont trouvé sur lui 19 autres faux billets de 10 000 Fcfa.

A Ba a donné la version selon laquelle ces billets lui ont été remis par un client qui il a vendu un bœuf.