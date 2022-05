Mohamed Salah marche sur l’eau depuis le début de saison. Lors de la fin de l’année 2021, la forme de l’Egyptien était tellement époustouflante que certains militaient pour le voir remporter le Ballon d’Or. S’il ne l’a pas remporté, Salah est pour sa part convaincu qu’il est le meilleur joueur à son poste « au monde ». La star de Liverpool affirme qu’il est le meilleur que n’importe lequel de ses pairs à ce poste.

L’attaquant des Reds est en train de vivre une autre belle saison à Anfield, et a été un élément moteur dans la tentative de Jürgen Klopp et des siens de réaliser un quadruplé sans précédent cette année. Après avoir été nommé Footballeur de l’année 2022 par la FWA, l’Égyptien est persuadé que peu de gens peuvent l’atteindre dans son domaine, que ce soit à Liverpool ou ailleurs dans le monde.

« Si vous me comparez à n’importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe, mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur », a déclaré Mo Salah à BeIN SPORTS’. « Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles ».