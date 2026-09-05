Saly Sarr entre dans l’histoire et offre au Sénégal son premier trophée en Diamond League

La Sénégalaise Saly Sarr a réalisé une performance historique vendredi 4 septembre à Bruxelles. La spécialiste du triple saut s’est imposée en finale de la Diamond League avec un bond de 14,96 mètres, devenant ainsi la première athlète sénégalaise à remporter le prestigieux circuit international.

Saly Sarr vient d’inscrire une nouvelle page dans l’histoire de l’athlétisme sénégalais. À Bruxelles, la championne d’Afrique en titre a remporté la finale du triple saut féminin de la Diamond League, au terme d’un concours où elle a su prendre le dessus sur plusieurs des meilleures spécialistes mondiales.

La Sénégalaise s’est imposée grâce à un meilleur bond mesuré à 14,96 mètres, réalisé avec un vent favorable de +0,3 m/s. Elle avait également réussi un saut à 14,95 m lors de son deuxième essai, confirmant sa régularité au plus haut niveau.

Avec cette victoire, Saly Sarr devient la première athlète sénégalaise, hommes et femmes confondus, à décrocher le trophée de la Diamond League. Une consécration majeure pour la jeune triple sauteuse, qui confirme ainsi sa progression spectaculaire sur la scène internationale.

Sur le podium bruxellois, la Sénégalaise devance les Cubaines Leyanis Pérez Hernández, deuxième avec 14,82 m, et Davisleydis Velazco, troisième avec 14,73 m. Pérez Hernández, double lauréate de la Diamond League avant cette finale, n’a cette fois pas réussi à conserver son titre.

Ce succès vient récompenser une saison particulièrement aboutie pour Saly Sarr. Le 23 août dernier, à Silesia, elle avait déjà amélioré le record national du triple saut, confirmant sa montée en puissance à l’approche des grands rendez-vous internationaux.

À seulement 23 ans, l’athlète sénégalaise franchit ainsi un nouveau cap dans sa carrière. Après avoir décroché le bronze aux derniers Championnats du monde en salle, elle ajoute désormais à son palmarès l’un des trophées les plus prestigieux du circuit mondial de l’athlétisme.

Cette victoire dépasse donc le seul cadre d’une performance individuelle. Elle constitue une nouvelle référence pour l’athlétisme sénégalais et vient confirmer la capacité des athlètes du pays à s’imposer au plus haut niveau international.

De Bruxelles à Dakar, le nom de Saly Sarr résonne désormais avec celui des grandes championnes de l’athlétisme mondial. Son sacre en Diamond League restera comme l’un des moments forts de l’histoire récente du sport sénégalais. Une médaille, un trophée et surtout un message : le Sénégal peut désormais compter sur une nouvelle championne au sommet de l’athlétisme mondial.