Saly : Un proxénète espagnol arrêté par la Brigade de Recherches

Un ressortissant espagnol a été arrêté par les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Saly au cours d’une mission de sécurisation. On lui reproche de proxénétisme. Le mis en cause est poursuivi également pour complicité d’autres infractions. Parmi celles-ci, on peut citer la traite de personnes et exploitation de jeux de hasard sans autorisation administrative.

Selon nos confrères de Leral, la note du Lieutenant-Colonel Ibrahima Ndiaye, Chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale, les éléments de la BR de Saly ont interpellé 29 individus au cours de cette opération.

Bilan de l’opération : 29 individus interpellés dont un pour proxénétisme et complicité, infractions de traite de personnes et exploitation de jeux de hasard sans autorisation administrative. En outre, 18 filles de joie ont été interpellées pour racolage et 10 autres pour non inscription au fichier sanitaire.