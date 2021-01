La décision est tombée pour Samba Tall, coordonnateur du Forum civil à Podor, et non moins président du Conseil de la jeunesse. Un mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs ont été prononcés contre celui qui accusait certains chefs de service départementaux de la localité de s’adonner à la corruption. L’activiste a comparu libre devant le tribunal de Saint-Louis.