Me Ciré Clédor Ly : « Le système judiciaire est malade »

En dépit de la libération de son client, l’avocat reste très remonté contre la machine judiciaire qui a broyé Assane Diouf. Selon Me Ciré Clédor Ly, des chefs d’accusation ont été créés et ajoutés au dossier de Assane Diouf pour juste le maintenir en prison.

« L’infraction qui a été introduite dans la procédure pour pouvoir contourner la loi qui ne permettait pas qu’on mette Assane Diouf en détention a été la provocation à un attroupement armé non suivi d’effet. Il a été relaxé et blanchi pour ça parce qu’en réalité, les propos qu’on lui prêtait étaient mensongers. Et les débats d’audience, l’audition et le visionnage de la cassette ont permis au juge de se faire une religion comme quoi cette infraction n’existait pas. Elle a été introduite rien que pour pouvoir le garder en prison. Il a aussi été blanchi à grande eau pour rébellion parce que tout le monde a assisté à son arrestation », estime la robe noire. Pour Me Ciré Clédor Ly, dans cette affaire, « Assane Diouf est la victime ».

Des griefs qui incitent l’avocat à réclamer l’audit du Parquet. « On doit auditer le travail du procureur de la République, du juge d’instruction et de certains cabinets d’instruction. On doit se poser la question de savoir pourquoi des gens sont gardés en prison, en violation des principes de la présomption d’innocence », préconise Me Ly. Pour lui, dont les propos sont rapportés par nos confrères de Seneweb, « le système judiciaire est malade, il est en pente. L’État de droit est en train de partir en lambeaux et il y a des abus de qualification, des abus de procédures ».