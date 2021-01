L’université Cheikh Anta Diop renoue avec ces vieux démons. Des affrontements entre forces et l’ordre et et Étudiant ont été notés ce jour.

Les étudiants manifestaient pour réclamer leurs bouses. Au moments des échauffourées, la chambre 372 située au Pavillon A a pris feu. Selon nos informations, elle a été calcinée par les tirs de gaz lacrymogène .

Vivres, cahiers, habits,…tout a été emporté par les flammes.