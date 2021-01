Sénégal…combien la Justice peut être injuste

Ce sont des séquences. Séquences de vies. Mais toutes montrent combien la Justice peut être injuste. Combien elle peut être cruelle, vengeresse et sans humanisme ! Huit mois de privation de liberté. Huit mois durant lesquels des avocats ont lutté pour une liberté provisoire de leur client. En vain… Celui que l’on présente comme l’insulteur public numéro 1 était poursuivi pour des délits qui nous paraissent bien loufoques. Ceux d’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, rébellion et appel à un attroupement armé. Oui, vous avez bien lu. Appel à un attroupement armé. Il fallait, pour l’exemple, châtier sévèrement ce pauvre terroriste. Et voilà qu’après huit mois de prison, le magistrat n’a retenu contre lui que le délit d’outrage. Quelle vilaine farce ! Deuxième séquence. Des fils de riches qui contournent l’état d’urgence et un couvre-feu, organisent une belle fête arrosée d’alcool et où de la poudre blanche a circulé, et qui a s’est terminée par la mort d’une jeune fille. Au bout de quelques mois seulement, ces gosses de riches sont jugés alors que des malfrats originaires de Thiaroye, Yeumbeul, Khjourou Mbouki voire de Ndiongolor attendent depuis des années de passer devant une chambre criminelle. Holà, il ne fallait pas laisser nos fils à papa moisir en prison. Les principaux coupables prennent 6 mois ferme pour détention de… drogue — pas cet inoffensif « yamba » — et non-assistance à une personne en danger. Circulez, il n’y a pas rien à voir et, surtout, pas de quoi s’indigner. Troisième et dernière séquence. Le responsable d’une ONG émet des doutes sur l’utilisation de fonds dégagés par l’UE et consacrés à la lutte contre l’émigration clandestine. Il soupçonne un détournement. Il faut le faire taire. Un juge obséquieux l’entend et lui ouvre les portes de la prison, mettant ainsi notre pays sous le feu des projecteurs des médias internationaux. Et bien sûr, du bailleur. Et voilà que pince-sans-rire, le Chef demande en Conseil des ministres, au ministre des Affaires Étrangères de faire le point sur les fonds injectés par nos partenaires dans la lutte contre la migration. Pourquoi donc riez-vous ?

KACCOOR BI