Sanctionné par l’UCAD…Pape Abdoulaye Touré clame son innocence

Suspendu pour cinq (5) ans par le conseil de discipline de l’Ucad, Pape Abdoulaye Touré, étudiant en Licence 2 à la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp), se blanchit. « Je jure devant DIEU et les hommes que je me suis jamais mêlé ni de près ni de loin à un quelconque acte de vandalisme ou de violence à l’UCAD, comme nulle part ailleurs. Aujourd’hui, j’ai le cœur terriblement et profondément meurtri par le fait de voir mes pairs bafouer mon avenir que j’ai construit seul avec ma pauvre maman chérie », écrit-il sur sa page Facebook.

Le collectif Noo Lank compte attaquer cette décision qu’elle qualifie de « décision politique ».