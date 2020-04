Satrec : Des Agents licenciés menacent de traîner le PDG Haïdous en justice

Le torchon brûle entre la Direction générale de la Société africaine de transformation, de reconditionnement et de commerce (Satrec) et ses employés. Regroupés dans un collectif, 50 d’agents se disent victimes de licenciement abusif et accusent le PDG, Chaouki Haïdous. Ils interpellent le chef de l’Etat et menace de porter le combat devant les tribunaux.

Joint au Téléphone par iGFM, le Président directeur général (Pdg) de Satrec, Chaouki Haïdous rejette les accusations et met en avant les difficultés financières que traverse l’entreprise pour justifier le licenciement des employés.

Selon lui, il s’agit d’une procédure limitation du personnel pour amoindrir les charges de l’entreprise qui souffre financièrement depuis plus d’une année. Il a également assuré que des indemnités ont été attribués à ces agents licenciés.