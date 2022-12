Scandale 1000 milliards : Les ministres en sursis…Macky très en colère

Le rapport de la Cour des Comptes sur l’utilisation des 1000 milliards des fonds force Covid, fait étalage d’un carnage financier opéré par des ministres de Macky Sall et leurs collaborateurs. Et selon nos sources, le président de la république, en visite de travail, aurait piqué une colère noire après les agissements scandaleux de certains responsables qui retiraient entre 50 et 100 millions FCFA en espèces pour gérer certaines urgences. Le retour du président s’annonce « dangereux » pour certains ministres qui risquent de ne plus assister au traditionnel conseil des ministres hebdomadaire. Plusieurs d’entre eux sont en visite de courtoisie chez leurs marabouts pour limiter les dégâts…

Acculé par l’opposition, les activistes, les organisations de la société civile qui rencontrent tous l’assentiment du peuple sénégalais, le Président de la République Macky Sall n’en peut plus. Il est acculé en ce moment dans le cadre du rapport de la Cour des comptes sur l’utilisation des fonds force Covid-19. Avec ce fonds qui avait été dégagé pour permettre aux populations de se soulager et de faire face à la pandémie, des délinquants financiers au niveau de l’Etat, ont profité de la situation pour s’enrichir honteusement sur le dos des populations démunies à qui il était destiné…

Le rapport de la Cour des comptes a été d’une ampleur telle, et relayé au plan international que le Président de la République Macky Sall est obligé d’y faire face. Interpellé directement par l’opinion publique nationale et internationale sur ce rapport de la Cour des comptes, Macky Sall se doit de réagir. Il est tant acculé qu’il a opté pour des poursuites pénales contre tous ceux qui sont impliqués dans le rapport de la Cour des comptes. Aucune autre issue ne s’offre à lui.

C’est ainsi que le Président de la République Macky Sall, hors du Sénégal en ce moment, a décidé dès son retour de saisir le ministre de la Justice pour engager des poursuites pénales contre le vol de deniers publics. Toutes les personnes citées dans le rapport de la Cour des comptes vont être poursuivies devant la justice et devoir rendre des comptes. Macky Sall agit selon la vindicte populaire qui n’en peut plus de tous les scandales financiers qui traversent son régime depuis qu’il est installé au pouvoir.

L’on comprend que ce soit en ce moment la panique dans le camp de tous ceux qui sont trempés dans des affaires financières louches de l’Etat, et qui sont notamment cités dans le rapport de la Cour des comptes. Ils sont désemparés, paniqués. Actuellement, tout ce qui leur reste, c’est s’adonner à des pratiques mystiques pour espérer échapper aux foudres du Chef de l’Etat. A cause d’eux, Macky Sall a perdu considérablement du terrain. Non seulement, ils s’adonnent à des pratiques mystiques, mais ils se rendent auprès de Chefs religieux pour obtenir de la protection de leur part.

Leurs marges de manœuvres sont devenues en réalité, restreintes. Macky Sall est déterminé à ce que leurs dossiers sont instruits en justice, suivant ainsi une forte demande populaire. Les Sénégalais sont écœurés, dégoûtés par tous ces scandales qui se déroulent sous le régime du Président de la République Macky Sall qui se sent ainsi acculé aussi bien par l’opposition, que la société civile ainsi que les activistes. Il ne reste pas d’autre alternative au Chef de l’Etat, sauf d’envoyer en justice tous les dossiers impliquant des membres de son pouvoir.

Des délinquants, on devrait même dire des prédateurs ! Car oser, s’accaparer illégalement de fonds destinés à aider des populations durement endurées par la Covid-19, il faut vraiment être sans cœur. Or, des bandits au cœur de l’Etat, ont osé franchir le Rubicond. Un des plus grands scandales financiers traversés par le Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn