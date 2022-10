Dans la réponse adressée par le porte-parole du gouvernement à la presse, Monsieur Abdou Karim Fofana ne nous dit pas tout.

Bien qu’une vérification reste à être faite en amont par rapport aux textes visés dans ses tentatives de justification hasardeuse, nous savons déjà que le décret 2020-876 du 25 mars 2020, complétant l’Article 3 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, modifié par le décret 2022-22 du 7 janvier 2022 qui écarte du champ d’application du Code des marchés publics les travaux, fournitures, prestations et services et équipements réalisés pour la défense et la sécurité du Sénégal et classés « Secret défense » mentionne bien les corps visés qui sont les forces armées, la police nationale et la brigade des sapeurs-pompiers.

Les Eaux et Forêts ne sont mentionnées nulle part dans ce décret comme corps pouvant voir ses achats soustraits du code Le décret 2020-876 du 25 mars 2020, complétant l’Article 3 du décret 2014 – 1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, modifié par le décret 2022-22 du 7 janvier 2022 qui exclut du champ d’application du Code des marchés publics les travaux, fournitures, prestations et services et équipements réalisés pour la défense et la sécurité du Sénégal et classés « Secret défense » mentionne bien les corps concernés : il s’agit des « forces armées », de la « police nationale » et la « brigade des sapeurs-pompiers ». Les Eaux et forêts n’étant pas mentionnées dans ce décret ne sont nullement concernées mais la grande interrogation est pourquoi 45 milliards ?

Le ministère de l’environnement s’est-il substitué au ministère des forces armées sans qu’on le sache ? 45 milliards pour des armes, vous avez dit ? Pour des agents des eaux et forêts ? Khana aye chars de combat là ? Wala aye porte-avions ?

Où sont ces armes lourdes ? Dans quelles casernes militaires sont-elles déposées ?

Guisse nga, boulene gnou yapp !

Il y’a des circonstances où il faut sévir mais non essayer de se justifier.

Nous avions promis à ce peuple la bonne gouvernance.

Lou waay di wouyo dekoy niro !

Me Diaraf SOW Président du parti ADAE/J

Membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar