Scrutin du 31 juillet : Le mouvement Malaw fait la leçon à l’opposition

APRÈS LES LÉGISLATIVES, LE MOUVEMENT « MALAW » SERMONNE L’OPPOSITION ET SUGGÈRE UNE TOURNÉE NATIONALE AU CHEF DE L’ÉTAT…

Le 31 juillet dernier, le peuple sénégalais souverain a départagé 8 coalitions de partis politiques lors d’élections législatives les plus surprenantes de notre histoire. En effet, la coalition Benno Bokk Yaakar au pouvoir, l’a échappé belle. Quand bien même, elle a gagné, c’est cela le fait marquant. Oui, cette coalition sort majoritaire quant au nombre de sièges à pourvoir à l’assemblée nationale lors de cette 14 ème législature.

L’opposition, par sa percée essentiellement due à un mécontentement des masses à cause de l’inaccessibilité de l’écrasante majorité des seconds couteaux du président Macky Sall, ne doit son salut qu’à ce manque de solidarité et de considération des responsables de Benno vis-à-vis de la base. C’est dire donc que l’adversaire principal des troupes du chef de l’État n’est à chercher que dans ces mêmes troupes.

L’heure est donc à l’analyse profonde de cet état de fait pour en tirer rapidement les conséquences et avancer. Yewi Askan wi et wallu Sénégal même réunis ne sont pas venus à bout de Benno Bokk Yaakar. Il faut qu’on s’y entende franchement ! Cette inter coalition mérite cependant des encouragements. Mais elle est appelée à participer à la pacification de l’espace public par un discours responsable à la place de la campagne de désinformation qu’elle entretient depuis le lendemain de ces élections. Que les leaders de Yewwi et Wallu reconnaissent la victoire de Benno Bokk Yaakar et qu’on aille vers l’essentiel pour l’intérêt supérieur de notre Nation.

Le mouvement Malaw en appelle donc à la retenue et à la hauteur des uns et des autres afin que nous puissions très vite continuer à participer aux efforts d’émergence auxquels nous invite le président Macky Sall, quelles que soient nos appartenances ou nos aubediences politiques. Restons soudés dans nos divergences d’opinions mais refusons de nous diviser pour des considérations purement égoïstes et absolument politiciennes.

Enfin le mouvement Malaw suggère au chef de l’exécutif, d’entreprendre une tournée nationale dès le lendemain de la formation du nouveau gouvernement. Le peuple sénégalais de Dakar à Ziguinchor en passant par Diourbel, Touba Thiès…devra se réconcilier avec son président de la République qui a beaucoup fait dans ce pays. Le président Sall, par le biais de cette tournée nationale, pourra rencontrer toutes les catégories socio professionnelles, bref le peuple d’est en ouest, du Nord au Sud, pour lui renouveler son engagement pour notre Sénégal ainsi que l’étendue de ses ambitions pour ce pays qu’il a hissé au rang des états les plus respectés de la planète à tous points de vue. Nous y reviendrons.

Mamadou Biguine Gueye depuis Fatick

Responsable de l’APR

Coordonnateur du mouvement Malaw.