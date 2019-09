Samet Kanta, une commune de l’arrondissement de Diendé a abrité ce jeudi les festivités marquant la célébration de la 44e édition de la semaine régionale de l’alphabétisation. « Alphabétisation et multilinguisme, atout et opportunités pour entreprendre » reste le thème de cette cérémonie qui a mobilisé des principaux acteurs de la promotion des langues nationales. Cette occasion est saisie par des opérateurs en alphabétisation pour souligner les contraintes liées à leur mission. Parlant au nom de ses pairs Boubacar Bâ déplore une démission des collectivités locales et invite les autorités à prendre en compte une de doléances pour réduire le taux d’analphabétisme qui reste élevé. En effet « 54 ,6% des populations du Sénégal sont analphabètes et les 67,6% sont des femmes ».

SedhiouNews