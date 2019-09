Retour annoncé de Karim Wade…Encore un bluff du PDS

Combien de fois a-t-on annoncé le retour de Karim Wade ?

Combien de fois l’a-t-on annoncé dans des pays comme Singapour, Hong Kong, Taïwan, Londres et tout récemment au Rwanda ?

C’est un système de com’ basé sur le mensonge pour faire rêver des militants crédules et naïfs.

Karim a fait mentir à Babacar Gaye qui annonçait son retour en Décembre 2017.

Ensuite il a fait mentir à Me Amadou Sall qui annonçait ce fameux retour en Janvier 2018. Et puis ce fut au tour de Oumar Sarr de tomber dans le piège de Karim en annonçant son retour deux mois avant l’élection et avant la fin du parrainage.

La coupe devient pleine. Certains responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) doivent se mettre face à un miroir avant d’annoncer le retour de Karim Wade. Un retour annoncé à chaque fois, mais que l’on attend toujours.

Cette fois, c’est Mayoro Faye qui annonce le retour de Karim Wade. Une annonce faite sans aucune conviction. Car, Mayoro Faye sait qu’il ne trompe personne. Evidemment, un retour de Karim Wade, dans un contexte où le PDS est marqué par la crise, à cause de la volonté de son père de lui léguer la direction du parti, aurait comme effet de mobiliser ses partisans.

Mais, un retour de Karim Wade n’est pas encore sur le point. Lui et son père, Me Abdoulaye Wade, le savent. Mais, il leur faut entretenir l’illusion auprès des militants du PDS à qui, ils font tout pour faire admettre, le legs du PDS à Karim Wade. Surtout, l’annonce survient au moment où les frondeurs à l’intérieur du PDS conduits par Oumar Sarr et compagnie, multiplient leurs activités.

Une stratégie bien payante pour Oumar Sarr et compagnie, malgré certains effets d’apparence de la part de Me Abdoulaye Wade et de son fils Karim. Tous deux ne sont plus sûrs des soutiens effectifs des fédérations à l’intérieur du PDS, malgré les motions de soutiens adoptées par ces dernières. Karim Wade n’a d’autre choix aujourd’hui, que de manœuvrer. Mais, la marge lui est étroite, car dans le camp de ses partisans, on commence déjà à s’impatienter.

La rédaction de Xibaaru