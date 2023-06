Semences de maïs hybrides : Tambacounda a recu son quota

La région de Tambacounda se distingue par sa forte production en Maïs et d’autres variétés agricoles.

Le Ministre Aly Ngouille NDIAYE s’était engagé à doter les producteurs de semences de qualité, à subventionner les intrants et booster la production à travers des mesures spéciales pour un programme spécial. Le compte a rebours a démarré depuis quelques semaines et des semences de maïs dont réceptionnées à Tambacounda

Au nom du Ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, le Gouverneur de Tambacounda Omar Mamadou BALDÉ, a réceptionné, en présence des producteurs, des acteurs, et services régionaux, les semences de Maïs hybrides destinées au programme spécial maïs qui vise à améliorer la productivité et la production, créer des emplois décents et durables mais aussi faciliter l’accès aux services agricoles.

Pour la région de Tambacounda plus de 90 tonnes sont prévues pour l’interprofession maïs et quelques particuliers dans les 3 départements soit 4.500 hectares à emblaver pour une projection de production attendue de 22500 tonnes avec un rendement minimum de 5tonnes/ha. Les bénéficiaires ont salué l’immense effort de l’état à faire de la souveraineté alimentaire un objectif de premier plan.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn avec MAERSA