Sénégal–Bahreïn : Diomaye ouvre de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement

Poursuivant ses entretiens en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, les investissements ainsi que les questions de paix et de sécurité.

En marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn.

Les deux personnalités ont salué les relations d’amitié et de confiance qui unissent le Sénégal et le Bahreïn. Elles ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale et convenu de la renforcer, notamment à travers l’ouverture de nouvelles perspectives d’investissement au bénéfice des deux peuples.

Le Chef de l’État a présenté les opportunités qu’offre le Sénégal et invité les investisseurs bahreïniens à s’engager davantage dans le pays.

L’entretien a également permis d’aborder les questions de paix et de sécurité. Le Président de la République a rappelé l’attachement du Sénégal au règlement pacifique des différends, au respect du droit international et à un multilatéralisme capable de répondre aux crises de notre temps.

L’élection du prochain Secrétaire général des Nations Unies a également été évoquée, notamment au regard des enjeux pour l’avenir de l’Organisation.

Au terme de l’entretien, le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn a invité le Président de la République à effectuer une visite officielle au Royaume de Bahreïn.