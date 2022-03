Sénégal-Egypte : Alfred Gomis (aussi) forfait !

Coup dur pour l’équipe nationale de football du Sénégal. Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur la blessure du troisième gardien Seny Dieng, le deuxième portier des lions du Sénégal, Alfred Gomis, s’est blessé lors du match contre Lyon, dimanche dernier, (28ème journée de la ligue 1 française). En effet, le gardien du stade rennais sera forfait pour les deux matchs contre l’Egypte. Il est victime d’une fracture du doigt.

Sa durée d’indisponibilité est estimée à deux mois environ. Il rejoint à l’infirmerie l’autre gardien de but, Seny Dieng, également forfait pour cause de blessure au quadriceps et Krépin Diatta, blessé depuis décembre. Il ne reste plus qu’Edouard Mendy et Alioune Badara Faty parmi les gardiens de but présents à la Can 2021 au Cameroun.