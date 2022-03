Sénégal-Égypte : Tentatives de vente parallèle de tickets frauduleux

La Fédération Sénégalaise Football (FSF) informe avoir constaté des tentatives de confection et de vente parallèle de tickets frauduleux pour le match retour Sénégal vs Egypte prévu le 29 mars 2022 stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Suite à cette affaire, l’instance dirigeante du football sénégalais « dégage toutes ses responsabilités en rappelant que seul le partenaire technique Diotali, est habilité à produire et commercialiser la billetterie sur la plateforme www.gainde yi.com », précise le communiqué.

En outre, la Fédération sénégalaise de football (FSF) « déconseille fortement le rachat desdits tickets proposé par un quelconque individu qui les aurait déjà acquis en ligne. »

« En tout état de cause, la FSF se réserve le droit d’engager des poursuites à l’endroit de tout contrevenant qui nuirait à son image et à sa réputation », indique l’instance à quatre jours du match retour Sénégal-Egypte, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022. »