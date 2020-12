Sénégal…L’Artp retire des fréquences radios

Après des mises en demeure, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a entamé la procédure de retrait des fréquences assignées et non exploitées, sur l’ensemble du territoire national.

Pour cause, la saturation du plan de fréquences relatif à la radiodiffusion sonore dans plusieurs localités du pays, entraînant ainsi le rejet de plusieurs demandes de fréquences. Dans un communiqué, parcouru par L’AS, l’ARTP indique que cette saturation est principalement causée par la non-exploitation d’une bonne partie des fréquences assignées.

L’ARTP, qui participe au projet d’optimisation du Plan GE84 relatif à la radiodiffusion sonore initié par le Bureau des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications (BR), pense que cet exercice permettra d’obtenir de nouvelles fréquences FM dans certaines localités du pays, au terme d’une série d’itérations qui se terminera en fin 2021.