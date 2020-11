Sénégal : L’Italie appuie les familles vulnérables à hauteur de 984 millions F CFA

Monsieur Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et Son Excellence Giovanni Umberto De Vito, Ambassadeur d’Italie au Sénégal ont procédé à la signature d’une convention de financement. Sous forme de don d’un montant de 1.500.000 euros, soit environ 984.000.000 FCFA, cette aide entre dans le cadre du Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19 « PAREM ».

Exécuté par le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, le « PAREM » est destiné à soutenir le Plan de relance économique et social à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables. M. Hott a magnifié l’excellente coopération sénégalo-italienne dont ce programme est une nouvelle illustration. D’une durée d’un an, le PAREM aura comme zones d’intervention les régions suivantes : Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor et Kolda.