Emigration Clandestine : Blaise Pascal Cissé répond à Guy Marius Sagna

Guy Marius j’ai trouvé votre démarche sinistre et plus grave est que de manière implicite elle est revigorante vous ne pouvez motiver ainsi ce drame provoqué par les preneurs de pirogue eux-mêmes aux motifs d’aller à la quête d’une vie meilleure.

Ils ont des centaines de milliers de francs à jeter au fond des océans au moment où ils partagent ce pays avec des tellement plus pauvres et plus démunis qui n’ont jamais tenus entre leur main autant d’argent et pourtant qui ont su garder leur dignité et continuent de se battre malgré leur pénible vie de misère.

Refuser son aspect suicidaire à ce phénomène relève de l’ignorance !

L’urgence aujourd’hui c’est de stopper cette tragédie donc nous n’avons pas de temps pour Macky Sall !

Guy Marius vivez-vous dans un Sénégal meilleur que ces aventuriers ?

Évidemment NON !

Alors aidez les à épouser cette conscience et ce morale de fer qui vous donnent ce courage de pouvoir rester dans le pays et de vous battre quotidiennement pour son essor économique et sociale.

Guy Marius ce qui vous retiens de ne pas aller braver les océans doit pouvoir les retenir waleu ?

Guy Marius Le Prophète (PBSL) a dit :

[ L’un de vous n’est véritablement croyant que lorsqu’il aime pour son frère ce qu’il aime pour sa propre personne ]

Rapporté par l’imam Al Boukhaâri.

Guy Marius ne discutez pas de choses dont vous n’avez aucune connaissance.

Blaise Pascal Cissé