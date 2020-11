Sénégal : Un Mauritanien risque 2 ans ferme pour insulte à l’Islam

De nationalité mauritanien, Mohamed Vall Makhfoud avait fait une vidéo qu’il a diffusée sur la toile et dans laquelle il disait que «l’islam n’est pas une religion, parce qu’étant à l’origine du terrorisme et de la haine dans le monde». Il est allé même jusqu’à dire que lorsqu’il verra le Saint Coran, il le brûlera. Pour ces propos, il a été arrêté et déféré au parquet pour « insulte par le biais d’un système informatique d’un groupe qui se distingue par la religion, et séjour irrégulier», rapporte L’AS.

Traîné devant la barre du tribunal de Grande Instance de Dakar hier, Mohamed Vall Makhfoud révèle que la vidéo date de longtemps et qu’elle a été faite en Tunisie sous la contrainte de ses amis. «Ce sont deux de mes amis qui m’avaient obligé à faire la vidéo», s’est-il défendu. Aussi l’exploitation de son téléphone portable a permis de découvrir des images de la caricature du prophète Mohamed (PSL) par Charlie Hebdo ainsi que des échanges dénigrants de l’Islam. Le mis en cause qui était musulman a apostasié.

Il est maintenant chrétien. Le parquet a requis 2 ans de prison ferme contre lui. L’avocat de la défense, Me Noumbé Wane, a plaidé la relaxe. Selon lui, son client pourrait avoir des problèmes psychiques. Le prévenu sera fixé sur son sort dans huit jours.