Sénégal…54 milliards pour l’insertion des jeunes ruraux

Le ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural a signé, à travers le Projet Agri-Jeunes, avec le Conseil national de concertation des ruraux (CNCR) et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), une convention de financement pour promouvoir l’insertion des jeunes ruraux, rapporte le quotidien national Le Soleil.

Selon le journal, cette convention vise, entre autres objectifs, à faciliter le processus de mobilisation, d’enrôlement et d’orientation. Financé à hauteur de 54 milliards de Fcfa, pour une durée de six (6) ans, par la Banque africaine de développement (BAD), le Projet Agri-Jeunes est exclusivement réservé aux jeunes qui vivent en milieu rural âgés entre 15 et 35 ans.

Il a pour objectif de créer 150 000 emplois dans huit (8) régions du Sénégal (Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Louga, Thiès, Ziguinchor et Sédhiou) en orientant les jeunes vers des activités rentables et pouvant générer suffisamment de revenus.