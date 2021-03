Thiès : L’unique CTE de la région ne dispose pas de médecin réanimateur

L’unique Centre de traitement des épidémies (CTE) de Thiès, logé au niveau du service de la Médecine interne de l’hôpital El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene, ne dispose toujours pas de médecin-réanimateur. Ce, au moment où le CTE est débordé. Par ailleurs, les lits de réanimation nécessitent plus d’équipements.

« A part les périodes d’accalmie, c’était débordé. Parce qu’au niveau de la région de Thiès, l’hôpital régional reste le centre de référence de toute la région. Vous comprenez aisément que l’on soit débordé par moment à la sollicitation des uns et des autres », alerte le médecin-anesthésiste-réanimateur et chef des blocs opérateurs, Dr Françoise Ndiaye.

Sur les ondes de Radio Sénégal elle liste parmi les difficultés les plus notées, « la disponibilité de la ressource humaine en termes de médecins-anesthésiste-réanimateur. » Ce qui pose un « problème de ressources humaines », explique la spécialiste, reprise par Emedia.

Par ailleurs, seuls trois lits chauds sont notés dans ce centre, des lits nécessitant un équipement complet, selon Dr Françoise Ndiaye. Qui affirme : « le niveau central a fait beaucoup d’efforts en termes d’équipements mais comme on dit un lit de réa est compliqué, il nécessite beaucoup de choses. Du coup, ce qu’on a mis comme matériels, c’est bon mais reste insuffisant pour une prise en charge totalement efficiente. »

A ce jour, le centre en question aurait enregistré 65 décès depuis sa mise en service. Depuis l’ouverture du CTE en question, 401 patients y ont été pris en charge, et 310 sont guéris.

Derrière Dakar, la cité du rail compte plus de cas. Une situation qui avait motivé l’instauration de l’état d’urgence sanitaire et du couvre-feu dans ces deux régions. Si la deuxième mesure est allégée, entre minuit et 05 heures du matin, la première sera levée le 19 mars prochain. Les violentes manifestations, des 4 et 5 mars derniers, sont passées par là.